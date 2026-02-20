Sport in tv oggi venerdì 20 febbraio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Venerdì 20 febbraio, gli appassionati di sport troveranno molte opportunità di seguire eventi in TV e streaming. La giornata offre match di tennis con tornei ATP e WTA, partite di calcio della Serie A, tappe di ciclismo su strada e le prove di Formula 1 a Sakhir. Inoltre, sono in programma le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che attirano l’attenzione di molti spettatori. Gli orari e i canali di trasmissione sono disponibili per chi vuole pianificare la giornata sportiva. Gli appassionati possono scegliere come non perdersi nulla.

Oggi, venerdì 20 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con varie corse a tappe, la F1 con i Test di Sakhir, e tanto altro ancora. Due azzurri sono ancora in corsa nei tornei ATP della settimana: nei quarti del 250 di Delray Beach, non prima delle 19.00, Flavio Cobolli affronterà il rappresentante di Hong Kong Coleman Wong, mentre nei quarti del 500 di Rio de Janeiro, non prima delle 23.00, Matteo Berrettini sfiderà il peruviano Ignacio Buse.