Sport in tv oggi venerdì 20 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Venerdì 20 febbraio, il tennis ATP e WTA, la Serie A di calcio e i test di F1 a Sakhir attirano l’attenzione degli appassionati, mentre le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano a tenere alta l’attenzione. La giornata offre un ricco programma di eventi sportivi in tv e streaming, con orari distribuiti tra mattina e sera. Molti fan si preparano a seguire le gare e le partite più attese, sfruttando le piattaforme digitali per non perdere nemmeno un istante.

Oggi, venerdì 20 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con varie corse a tappe, la F1 con i Test di Sakhir, e tanto altro ancora. Due azzurri sono ancora in corsa nei tornei ATP della settimana: nei quarti del 250 di Delray Beach, non prima delle 19.00, Flavio Cobolli affronterà il rappresentante di Hong Kong Coleman Wong, mentre nei quarti del 500 di Rio de Janeiro, non prima delle 23.00, Matteo Berrettini sfiderà il peruviano Ignacio Buse. 🔗 Leggi su Oasport.it

