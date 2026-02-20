Spin Time Confedilizia | Felici per i proprietari non per i contribuenti che dovranno pagare risarcimento

Il Tribunale di Roma ha stabilito che il Ministero dell’Interno deve pagare più di 21 milioni di euro per non aver sgomberato Spin Time Labs, occupato illegalmente da oltre 12 anni. L’immobile ospita attività varie senza autorizzazioni, creando problemi di sicurezza e controllo. La decisione provoca reazioni contrastanti: da un lato i proprietari sono soddisfatti, dall’altro i contribuenti dovranno coprire il risarcimento. La vicenda si inserisce in un quadro di criticità sulla gestione degli immobili pubblici occupati.

"Il Ministero dell'interno è stato condannato dal Tribunale di Roma a risarcire oltre 21 milioni di euro per il mancato sgombero dell'immobile occupato illegalmente da oltre 12 anni da Spin Time Labs e all'interno del quale si svolgono attività di ogni tipo senza alcun controllo, né amministrativo, né fiscale, né di sicurezza". A renderlo noto è Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. "Siamo felici per i proprietari ma non per i contribuenti italiani, costretti a pagare con i loro soldi per anni di lassismo irresponsabile che il Governo Meloni e il Ministro Piantedosi hanno meritoriamente interrotto" spiega.