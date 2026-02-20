Spilimbergo nuovo direttivo per il Judo Club Fenati

Il Judo Club Fenati di Spilimbergo ha scelto un nuovo consiglio direttivo per affrontare la stagione. La decisione arriva in un momento di rinnovamento e mira a rafforzare l’attività della squadra, che conta numerosi giovani atleti locali. Il nuovo gruppo si impegna a promuovere ancora di più la disciplina, coinvolgendo anche le scuole del territorio. La nomina del nuovo direttivo rappresenta un passo importante per il futuro del club.

Alla presidenza è stato scelto Claudio Tonus, affiancato da Giorgio D'Andrea nel ruolo di vicepresidente e dai consiglieri Claudio Margjonaj, Silvana Sovran ed Elisabetta Fratini. Un gruppo che unisce esperienza, competenze tecniche e forte legame con il territorio, con l'obiettivo dichiarato di consolidare quanto costruito negli anni e rilanciare ulteriormente l'attività del sodalizio. «Ringrazio i soci per la fiducia e il Consiglio per la disponibilità – ha dichiarato il neo presidente Tonus –. L'impegno sarà orientato alla continuità dell'azione associativa e al rafforzamento del rapporto con territorio e istituzioni, puntando su attività giovanile, qualificazione dell'offerta sportiva e formazione».

