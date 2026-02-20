Spie cinesi nei vigneti francesi | la strana operazione d’intelligence nelle campagne di Bordeaux

Le autorità francesi hanno scoperto spie cinesi che si aggiravano tra i vigneti di Camblanes-et-Meynac, un tranquillo comune vicino a Bordeaux. Le agenti hanno intercettato attività sospette e trovato dispositivi di sorveglianza nascosti tra le piante. Questa operazione di intelligence ha coinvolto agenti francesi e spie cinesi che cercavano di raccogliere informazioni sulle tecniche di coltivazione locali. La scoperta ha sollevato preoccupazioni sulla presenza di attività di spionaggio in un'area rinomata per il turismo enogastronomico. La vicenda continua a destare attenzione nella regione.

Camblanes-et-Meynac è un comune francese tranquillissimo, incastonato tra i vigneti a circa 15 chilometri a Est di Bordeaux e famoso per il turismo enogastronomico. Sono comuni i viaggiatori che decidono di trascorrere qualche giorno nella regione, Gironda, per intrattenersi dietro alla fiorente industria vinicola locale. Sembrava potesse essere così anche per i due cinesi che, lo scorso gennaio, avevano affittato una casa in questo pittoresco villaggio di 3.000 abitanti tramite la piattaforma Airbnb. La reale motivazione della loro permanenza a Camblanes-et-Meynac, tuttavia, è emersa in modo clamoroso quando la coppia ha deciso di installare una grande antenna parabolica nel giardino dell'abitazione presa in affitto.