Speed skating oggi Olimpiadi 2026 | orari 20 febbraio tv streaming coppie di partenza
Il 20 febbraio, al Milano Speed Skating si svolgono le gare di pattinaggio velocità pista lunga, parte delle Olimpiadi 2026. Gli atleti competono in diverse categorie, con le coppie di partenza già annunciate. Gli spettatori possono seguire gli eventi in diretta TV o tramite streaming online. Gli appassionati attendono con entusiasmo le performance di campioni provenienti da tutto il mondo. La giornata promette emozioni e record da battere, mentre i pattinatori preparano le ultime strategie. Le gare continuano fino a sera, offrendo uno spettacolo di velocità e tecnica.
Oggi, venerdì 20 febbraio, al Milano Speed Skating andrà in scena un’altra giornata di gare per il pattinaggio velocità pista lunga. Il programma prevede la prova dei 1500 metri femminili. Una gara che si preannuncia aperta a qualsiasi risultato e in cui anche l’Italia vorrà dire la sua. Chilometro e mezzo in cui non vedremo in azione la campionessa del mondo in carica, Joy Beune. L’olandese, medaglia d’argento nel team-pursuit in questi Giochi, non ha ottenuto il pass a Cinque Cerchi nei trials e, nonostante abbia vinto tutte le tappe di Coppa del Mondo a cui ha preso parte e abbia l’oro iridato, non sarà tra le partecipanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Daniele Di Stefano ha chiuso i 1.500 metri di speed skating di Milano Cortina 2026 in una ragguardevole quinta posizione. Il ventiseienne azzurro ha marcato il tempo di 1’43”41 in una gara di livello eccelso, durante la quale è stato battuto solo da avversari c - facebook.com facebook
Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 16.30 Speed skating - 1.500 m uomini D. Di Stefano @fisg_it @milanocortina26 x.com