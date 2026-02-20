Speed skating oggi in tv Olimpiadi 2026 | orari venerdì 20 febbraio streaming coppie di partenza
Oggi, venerdì 20 febbraio, a Milano il speed skating si svolge al Milano Speed Skating, dove si disputano le competizioni per le Olimpiadi 2026. La giornata prevede diverse gare di pattinaggio velocità su pista lunga, con atleti provenienti da tutto il mondo pronti a sfidarsi. Le gare vengono trasmesse in diretta streaming e sui canali televisivi, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento. Le coppie di partenza sono già state annunciate e le prove promettono emozioni intense.
Oggi, venerdì 20 febbraio, al Milano Speed Skating andrà in scena un’altra giornata di gare per il pattinaggio velocità pista lunga. Il programma prevede la prova dei 1500 metri femminili. Una gara che si preannuncia aperta a qualsiasi risultato e in cui anche l’Italia vorrà dire la sua. LA DIRETTA LIVE DEI 1500 FEMMINILI DI SPEED SKATING DALLE 16.30 Chilometro e mezzo in cui non vedremo in azione la campionessa del mondo in carica, Joy Beune. L’olandese, medaglia d’argento nel team-pursuit in questi Giochi, non ha ottenuto il pass a Cinque Cerchi nei trials e, nonostante abbia vinto tutte le tappe di Coppa del Mondo a cui ha preso parte e abbia l’oro iridato, non sarà tra le partecipanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Daniele Di Stefano ha chiuso i 1.500 metri di speed skating di Milano Cortina 2026 in una ragguardevole quinta posizione. Il ventiseienne azzurro ha marcato il tempo di 1’43”41 in una gara di livello eccelso, durante la quale è stato battuto solo da avversari c - facebook.com facebook
Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 16.30 Speed skating - 1.500 m uomini D. Di Stefano @fisg_it @milanocortina26 x.com