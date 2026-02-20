Speed skating Francesca Lollobrigida cerca una nuova magia Miho Takagi favorita per il successo

Francesca Lollobrigida tenta di ritrovare la sua forma mentre Miho Takagi punta alla quarta medaglia olimpica a Milano Cortina 2026. La giapponese, già salita sul podio tre volte, si allena duramente per dominare i 1500 metri e ottenere l’oro. La gara si preannuncia molto combattuta, con Takagi che ha mostrato una serie di ottimi tempi nelle ultime settimane. La competizione sarà decisiva per entrambe, tra attese e sfide sul ghiaccio. I tifosi aspettano con ansia il loro passaggio.

Con tre medaglie di bronzo già conquistate ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Miho Takagi si presenta ai blocchi di partenza dei 1500 metri con un obiettivo chiaro: vincere il metallo più pregiato nella rassegna a Cinque Cerchi dello speed skating. La distanza del chilometro e mezzo resta il suo terreno di caccia preferito, quello in cui quattro anni fa, a Pechino, dovette arrendersi soltanto all'olandese Ireen Wüst. Con il ritiro di quest'ultima, però, il panorama competitivo non si è fatto meno affollato. Anzi. Takagi deve ora confrontarsi con una nuova generazione di atlete dei Paesi Bassi, tutte potenziali protagoniste nella gara più attesa del suo programma olimpico.