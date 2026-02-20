Spedizione punitiva nel bar | tre in ospedale Ipotesi rancori per motivi di concorrenza
Una spedizione punitiva nel bar di viale Paul Harris ha provocato tre feriti gravi. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di circa dieci persone è entrato nel locale e ha aggredito i clienti presenti, probabilmente a causa di vecchi dissapori legati alla concorrenza commerciale. La scena si è svolta in pochi attimi, lasciando i presenti sotto shock. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per portare in ospedale i feriti. La polizia indaga sull’accaduto.
Feriti la proprietaria, il compagno e la madre della donna. Indaga la polizia Mattinata di violenza a Clappe Caffè, in viale Paul Harris, a San Nicola la Strada. Intorno alle 10, una decina di persone avrebbe fatto irruzione all’interno del bar, dando origine a una lite degenerata in pochi istanti. Secondo quanto ricostruito, dalle parole si sarebbe rapidamente passati alle mani: schiaffi, pugni, spintoni e insulti avrebbero coinvolto la titolare dell’attività e il suo compagno. Nel parapiglia sarebbe stata colpita anche la mamma della titolare, anche lei rimasta ferita. I tre sono stati successivamente trasportati in ospedale per le cure del caso e refertati per le ferite riportate.🔗 Leggi su Casertanews.it
