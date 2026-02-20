Spedizione punitiva all’Agrario La baby gang verso il processo

Un episodio di violenza all’Agrario ha portato all’indagine su otto minorenni cesenati tra i 15 e i 17 anni. La baby gang avrebbe organizzato una spedizione punitiva contro un altro giovane, che ha riportato ferite lievi. Il pubblico ministero Simone Purgato ha raccolto prove e ascoltato testimoni, portando i ragazzi davanti al giudice per l’udienza preliminare. Gli indagati si trovano ora in attesa di sapere se il caso procederà in tribunale. La vicenda ha acceso le discussioni tra genitori e insegnanti della zona.

Un punto sulle indagini preliminari a carico di 8 minorenni cesenati (tra i 15 e i 17 anni) è stato messo dal pubblico ministero Simone Purgato. Il fatto risale al 15 aprile dello scorso anno. Un'aggressione ai danni di un 15enne di Medicina di Bologna, avvenuta all'interno del parco della scuola Agraria a Cesena. Il fascicolo è chiuso, le indagini non sono più secretate e l'accusa si è cristallizzata. Si va avanti. Il pubblico ministero ha deciso di non chiedere l'archiviazione dell procedimento e ha formulato una 'imputazione provvisoria' con gravi accuse a carico della gang di giovanissimi: si contesta l'estorsione, la cessione di stupefacenti, lo sfregio permanente e le lesioni gravissime.