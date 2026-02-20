Spalletti Juve il tecnico vuole aprire un ciclo vincente! Svelata la condizione posta al club per il rinnovo

Spalletti ha deciso di restare alla Juventus solo se riceverà garanzie chiare sul rafforzamento della squadra. Il tecnico toscano, dopo aver guidato l’ultima partita, ha detto che vuole un progetto concreto per tornare a vincere. La società bianconera, intenzionata a rinnovare rapidamente il contratto, sta lavorando per accontentare le richieste dell’allenatore. La dirigenza ha già avviato i contatti con i dirigenti di mercato, puntando a rafforzare il reparto offensivo prima dell’inizio della prossima stagione. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane.

