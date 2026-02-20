Spaccata contro parrucchiere in San Jacopino FOTO

La titolare del negozio di parrucchiere Iana HairStylist in via Bartolomeo Cristoferi ha subito una spaccata alle prime luci di venerdì 20 febbraio. Un ladro ha rotto la vetrina con un oggetto pesante, cercando di arraffare soldi e prodotti. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti che hanno visto il momento dell’irruzione. La proprietaria si è accorta del danno appena arrivata, trovando il locale in disordine.

Brutta sorpresa all'alba di venerdì 20 febbraio per la titolare del negozio di parrucchiere Iana HairStylist di via Bartolomeo Cristoferi, una traversa di piazza San Jacopino. Intorno alle 5:30 del mattino diversi abitanti della zona hanno sentito rumori forti e hanno dato l'allarme. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha trovato la porta a vetri sfondata (foto sopra). Subito si è precipitata lì anche la titolare, che ha aperto circa due anni fa. "Ero praticamente l'ultima attività della zona a non essere stata colpita", il commento amaro. All'interno probabilmente il o i malviventi non si sono fermati a lungo, forse si sono dati alla fuga capendo che le forze dell'ordine stavano arrivando.