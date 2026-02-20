I fan più affezionati, i cosiddetti "Sorcini", ne saranno sicuramente felici. Tutto pronto per ‘Sotto Zero Cover’, l’atteso show a firma di Daniele Serpi, uno dei più grandi trasformisti del momento. Un artista completo che canta e suona e che dedica un elaborato tributo musicale a Renato Zero dove opera ben venti cambi di costume che corrispondono al altrettante canzoni. L’appuntamento è per venerdì 20 febbraio alle 21,30 al Teatro del Popolo di Colle. A cura di Pro Loco e patrocinio del Comune. "Non si tratterà – spiega Daniele Serpi - di un semplice concerto, ma di un vero e proprio musical, capace di unire musica, teatro e spettacolarità in una messa in scena di grande impatto artistico ed emozionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sotto Zero Cover" show di Daniele Serpi al Teatro del Popolo

