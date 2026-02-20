Sospiro di sollievo per la 429 Al via un primo intervento di manutenzione straordinaria

Il tratto Poggibonsi-Certaldo della strada 429 ha visto partire un intervento di manutenzione, portando sollievo ai pendolari. La causa è il numero elevato di segnalazioni di buche e crepe che da mesi rallentavano il traffico e preoccupavano gli automobilisti. Le autorità hanno deciso di intervenire con lavori urgenti per sistemare le condizioni della carreggiata. La riparazione riguarda principalmente tratti dissestati e segnaletica usurata, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e ridurre i disagi quotidiani. I lavori sono iniziati questa settimana e dureranno alcune settimane.

Una risposta doppia, finalmente, ai tanti problemi della Nuova SRT 429 di Valdelsa nel tratto Poggibonsi – Certaldo. Al via tra qualche giorno un primo intervento urgente di manutenzione straordinaria per mitigare i tratti ammalorati con interventi localizzati sulla pavimentazione stradale. Poi, da giugno, parte il vero e proprio cantiere per il rifacimento dell’intero manto stradale. Un importante intervento da 1,5 milioni di euro. I primi lavori, quelli più urgenti dei prossimi giorni, nel dettaglio riguardano la parte di strada che va dalla progressiva Km. 7+500 rotatoria di Vico d’Elsa alla progressiva Km. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sospiro di sollievo per la 429. Al via un primo intervento di manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport di Castelfranco, intervento di manutenzione straordinaria al tettoIl Palazzetto dello Sport di Castelfranco è stato oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria al tetto, del valore di 100. Matthaus, sospiro di sollievo: intervento alla spalla perfettamente riuscito. Il post social – FOTOMatthaus, ex calciatore e icona dell’Inter, ha condiviso sui social un messaggio dopo aver subito un intervento alla spalla, che si è concluso con successo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Anziano in carrozzina scomparso, in serata il sospiro di sollievo; Sospiro di sollievo per la 429. Al via un primo intervento di manutenzione straordinaria; Infortunio Bremer, come sta? Esito esami e quando torna il difensore Juventus; Roma, sospiro di sollievo per Wesley e Dybala: ecco l’esito degli esami. Sospiro di sollievo per la 429. Al via un primo intervento di manutenzione straordinariaPrimo passo concreto per migliorare la percorribilità, dice la presidente della Provincia Carletti . lanazione.it I timori dopo la chiusura a Feltre. Hydro Extrusion, sospiro di sollievo: Confermato l’impegno in BrianzaL’audizione in Regione del colosso norvegese dei profilati in alluminio a seguito dello stop al sito produttivo veneto. Corbetta (Lega): un segnale importante in un momento delicato che fa sperare anc ... ilgiorno.it Sospiro di sollievo per Pavlvovic: gli esame strumentali di oggi hanno escluso una frattura. Il difensore salta il match contro il Parma. #MilanNews24 - facebook.com facebook Roma, sospiro di sollievo per Dybala: non è prevista nessuna operazione al ginocchio x.com