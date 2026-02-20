Sospiro di sollievo per la 429 Al via un primo intervento di manutenzione straordinaria

Il tratto Poggibonsi-Certaldo della strada 429 ha visto partire un intervento di manutenzione, portando sollievo ai pendolari. La causa è il numero elevato di segnalazioni di buche e crepe che da mesi rallentavano il traffico e preoccupavano gli automobilisti. Le autorità hanno deciso di intervenire con lavori urgenti per sistemare le condizioni della carreggiata. La riparazione riguarda principalmente tratti dissestati e segnaletica usurata, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e ridurre i disagi quotidiani. I lavori sono iniziati questa settimana e dureranno alcune settimane.

Una risposta doppia, finalmente, ai tanti problemi della Nuova SRT 429 di Valdelsa nel tratto Poggibonsi – Certaldo. Al via tra qualche giorno un primo intervento urgente di manutenzione straordinaria per mitigare i tratti ammalorati con interventi localizzati sulla pavimentazione stradale. Poi, da giugno, parte il vero e proprio cantiere per il rifacimento dell’intero manto stradale. Un importante intervento da 1,5 milioni di euro. I primi lavori, quelli più urgenti dei prossimi giorni, nel dettaglio riguardano la parte di strada che va dalla progressiva Km. 7+500 rotatoria di Vico d’Elsa alla progressiva Km. 🔗 Leggi su Lanazione.it

