Sospetti e certezze
Giovanni ha deciso di parlare dopo aver scoperto che il suo partner non rispetta la promessa di monogamia. La causa di questa delusione deriva dal comportamento del compagno, che si mostra poco fedele e imprevedibile. Giovanni sostiene che non si può possedere una persona e che le promesse non mantenute creano solo sofferenza. La situazione si è complicata quando ha trovato messaggi sospetti sul telefono. Ora si chiede se il rispetto reciproco sia ancora possibile in una relazione così fragile.
Io e la mia partner siamo entrambe persone queer non binarie registrate femmine alla nascita, trentenni, e stiamo insieme da tanto tempo. Non troviamo realistico rimanere monogame per tutta la vita. Anzi abbiamo praticato la non monogamia etica fin dall’inizio della nostra relazione, poi per molti anni abbiamo ripiegato sulla monogamia. Oggi abbiamo due bambini molto piccoli e vogliamo averne un terzo a breve. Tra il fatto di essere genitori e una storica disparità di libido, la nostra vita sessuale è in difficoltà da anni. Quando facciamo sesso è bello, però non capita spesso (direi una-tre volte al mese) ed è complicato da un punto di vista pratico.🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: TS – Spalletti tra dubbi e certezze
Leggi anche: Fiorentina a Losanna, l’Europa per ritrovare certezze
SOSPETTO LIBERO DOPO L’ACCOLTELLAMENTO: VICENDA ANCORA OSCURA
Argomenti discussi: Al Sociale di Lecco Luca Bizzarri veste i panni del Medico dei maiali; Ercolano, falsi corrieri per rubare i farmaci, sventato colpo da 8 milioni di euro; Il giallo dei sei cadaveri trovati in montagna: il caso senza precedenti in Bulgaria; Zoe Trinchero uccisa e gettata in canale a 17 anni. La strategia dei legali di Alex Manna, in carcere per il femminicidio: Vogliamo la...
Processo per il delitto Cella: Sospetti e dubbi usati come certezze, ma Anna Lucia non uccise NadaDa un lato «semplici sospetti fatti passare per indizi gravi, precisi e concordanti contro la mia assistita». Dall’altro «dove ci sono elementi chiaramente a suo favore, si sono costruiti dubbi per ... genova.repubblica.it
Sulla morte di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto nel 2019 mentre attendeva il processo per traffico sessuale, una voce autorevole riemerge dal passato per scuotere le certezze ufficiali. In un’intervista esclusiva al giornale britannico The Telegraph, il - facebook.com facebook