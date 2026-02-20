Sophia Loren Brigitte Bardot e Claudia Cardinale | dentro Cortina 1956 le Olimpiadi della Dolce Vita

Nel 1956, Cortina d’Ampezzo accolse le prime Olimpiadi invernali italiane, attirando star come Sophia Loren, Brigitte Bardot e Claudia Cardinale. La cittadina si trasformò in un palcoscenico di glamour e sport, con celebrità internazionali che parteciparono sia alle gare sia agli eventi mondani. La manifestazione portò un’attenzione globale sulla località, che divenne il simbolo di un’Italia in rinascita. Le strade si riempirono di turisti e appassionati, desiderosi di vivere quell’atmosfera speciale e di ammirare le star del cinema.

Ora che le Olimpiadi Milano Cortina 2026 stanno per finire, come non ricordare quelle del 1956? All'epoca Cortina d'Ampezzo stava per diventare il centro dello sport invernale internazionale e della mondanità, con l'apertura delle Olimpiadi invernali. Nella celebre località sciistica si respirava la dolce vita in versione alpina: le dive dell'epoca passeggiavano lungo corso Italia e affollavano gli alberghi più famosi, come l'Hotel de la Poste, alimentando sogni e immaginari. Le Olimpiadi invernali del 1956 furono per Cortina d'Ampezzo molto più di un grande evento sportivo, perché segnarono il passaggio decisivo da elegante località alpina a capitale internazionale del turismo di montagna.