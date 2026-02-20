Sondaggi politici Corona prenderebbe più voti di Vannacci alle elezioni | cosa dicono le ultime rilevazioni

Un recente sondaggio rivela che Fabrizio Corona otterrebbe più consensi di Roberto Vannacci alle prossime elezioni politiche. Secondo le rilevazioni, Corona potrebbe conquistare il favore di una quota significativa di elettori, grazie alla sua popolarità sui social e alle sue apparizioni pubbliche. La differenza di voti si nota anche in alcune regioni, dove Corona ha già riscosso un certo seguito. La domanda resta: quale sarà il risultato finale alle urne? Solo il voto potrà rispondere a questa domanda.