Soldi e truppe per Gaza nella prima riunione del consiglio di pace di Trump 

Donald Trump ha convocato il suo primo “consiglio di pace” a Washington, a causa delle tensioni tra Israele e Gaza. Durante l’incontro, rappresentanti di diversi paesi hanno annunciato piani concreti di aiuto: alcuni promettono fondi per ricostruire le case distrutte, altri offrono truppe per garantire la sicurezza. La riunione mira a coordinare gli sforzi internazionali e accelerare gli aiuti sul territorio. Al termine, si è deciso di monitorare da vicino l’andamento delle iniziative avviate.

L’Iran deve concludere un accordo o succederanno “cose brutte”, ha minacciato Trump nel suo discorso, dando a Teheran un ultimatum di dieci giorni, mentre gli Stati Uniti hanno schierato forze massicce nella regione. In apertura della riunione un eterogeneo gruppo di leader stranieri amici di Trump o in cerca del suo appoggio ha elogiato la sua leadership, mentre il presidente assaporava il suo momento di gloria. “Aiuteremo Gaza. Sistemeremo le cose. Sarà un grande successo. Porteremo la pace e faremo lo stesso in altri luoghi caldi del mondo”, ha dichiarato il presidente statunitense. Gli attacchi proseguono a un ritmo quotidiano a Gaza, dove Israele e Hamas si accusano reciprocamente di violare l’accordo di cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Internazionale.it

