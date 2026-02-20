Solarolo testacoda col Fcr Faenza conta per salvarsi

Il weekend in arrivo propone le gare del 25° turno del campionato di Eccellenza. Si comincia domani con l'anticipo che vedrà impegnato il Solarolo. Solarolo-Cava Ronco Forlì. All'Arboscelli – fischio d'inizio alle 15 – va in scena una sorta di testacoda. Dopo l'exploit col Massa Lombarda, il Solarolo, penultimo con 17 punti, ha infilato una serie di 3 ko consecutivi che hanno impedito di avvicinarsi alla zona playout e di tornare in gioco. I forlivesi, che hanno appena bloccato la Spal sullo 0-0, sono al 4° posto con 37 punti e nutrono ambizioni in chiave playoff. All'andata finì 2-1 per la Cava Ronco.