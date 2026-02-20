Sol Ruca | i piani della WWE per il suo futuro

Sol Ruca ha attirato l’attenzione della WWE, che sta valutando di promuoverla nel roster principale. La decisione nasce dopo mesi trascorsi in NXT, dove ha mostrato talento e determinazione. La federazione vuole sfruttare il suo appeal per aumentare gli ascolti e coinvolgere nuovi fan. La giovane atleta si prepara così a un passo importante, che potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. La sua evoluzione rimane sotto stretta osservazione.

Sol Ruca sta emergendo come tema centrale nel panorama WWE: dopo mesi in NXT, la riflessione interna punta a un salto nel main roster. L’idea non è solo una semplice promozione, ma una ricostruzione mirata del personaggio e della sua presentazione televisiva, con l’obiettivo di creare una connessione più ampia e duratura con il pubblico di Raw o SmackDown. Le dinamiche interne alla WWE indicano una possibile promozione di Sol Ruca, accompagnata da una rivisitazione della gimmick e dalla presentazione sul palcoscenico principale. L’obiettivo è offrire un ritocco creativo che consenta al personaggio di crescere oltre i confini di NXT, garantendo una nuova identità visiva e una gestione rinnovata della musica di scena per allinearsi al pubblico di Raw o SmackDown.🔗 Leggi su Mondosport24.com

WWE: Sol Ruca “beffa” Zaria, suo lo schienamento per diventare nuova #1 contenderQuesta notte a NXT, Sol Ruca ha battuto Zaria e si è assicurata il ruolo di nuova #1 contender.

WWE: Sol Ruca sorprende Bayley, vittoria inattesa per la stella di NXTSol Ruca sorprende Bayley in un match di Saturday Night’s Main Event, offrendo un confronto tra generazioni diverse.

Sol Ruca is in a league of her own. WOW. #SNME

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.