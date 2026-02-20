Sodano o Gentile? Una poltrona per due nella corsa a Palazzo dei Giganti

Sodano e Gentile sono in corsa per la candidatura a sindaco di Agrigento, ma ancora non si sa chi guiderà il centrodestra. Oggi a Catania, la Lega ha convocato una riunione con Luca Sammartino per decidere il nome del candidato, ma non si è raggiunto un accordo. Entrambi i potenziali sfidanti hanno presentato le proprie proposte e sostenitori, creando tensioni tra le forze politiche locali. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il Centrodestra non ha trovato ancora unità sul nominativo da presentare agli elettori. Il ventaglio dei potenziali aspiranti candidati a sindaco della città dei Templi potrebbe riservare delle soprese L'atteso vertice, voluto oggi a Catania dalla Lega del vice presidente della Regione: Luca Sammartino, per la scelta dei candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative, si è chiuso con una "fumata nera" sulla designazione del futuro aspirante primo cittadino di Agrigento. L'incontro è iniziato alle ore 10. Poi, la pausa pranzo durante la quale, secondo indiscrezioni, gli attori del tavolo delle trattative si sarebbero divisi.