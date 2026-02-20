Smith ha presentato opere che combinano minimalismo e residuo, creando un dialogo tra semplicità e dettagli nascosti. Questa mostra, intitolata ‘CC’, si svolge nel Palazzo Bentivoglio, un edificio storico che diventa sfondo ideale. Le opere di Michael E. si inseriscono in questa cornice, rivelando come i materiali di scarto possano trasformarsi in elementi artistici. La mostra si concentra su dettagli nascosti e sulla relazione tra spazio e oggetto. L’esposizione resterà aperta fino alla fine del mese.

Dopo aver ospitato progetti che intrecciano architettura, memoria e sperimentazione, Palazzo Bentivoglio apre le porte per ‘CC’, una mostra personale di Michael E. Smith (Detroit, 1977), uno degli artisti americani più radicali e influenti della sua generazione. Da oltre vent’anni la pratica di Smith ridefinisce i confini della scultura e dell’ installazione, muovendosi tra minimalismo e residuo, tra assenza e presenza. Le sue opere, realizzate con materiali trovati, scarti industriali e oggetti di recupero, danno vita a installazioni di forte impatto emotivo, in cui elementi che rimandano al quotidiano appaiono insieme fragili e minacciosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Smith e le opere che si muovono tra minimalismo e residuo

Le nuove borse Gucci si muovono con disinvoltura tra tailoring, denim e pellicce over, rigorosamente al braccio delle it-girlLe nuove borse Gucci si muovono con disinvoltura tra tailoring, denim e pellicce over, dimostrando come l’heritage della Maison possa convivere con l’energia spontanea dello street style moderno.

Leggi anche: I minuscoli ragni tessitori che ingannano i predatori costruendo dei pupazzi che si muovono nella tela

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.