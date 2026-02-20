Sla 53 anni e una battaglia persa | Eric Dane accende la ricerca

La Sla spegne Eric Dane: un addio che rilancia l’urgenza della ricerca sulla malattia. La scomparsa dell’attore Eric Dane, avvenuta all’età di 53 anni, ha riportato al centro dell’attenzione la Sclerosi Laterale Amiotrofica, una malattia neurodegenerativa progressiva che lo aveva colpito prematuramente. La sua battaglia pubblica, iniziata nell’aprile 2025, aveva contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica, culminando nel riconoscimento di “Advocate of the Year” dall’Als Network a settembre dello stesso anno. Cos’è la Sla e come si manifesta. La Sclerosi Laterale Amiotrofica, conosciuta anche come malattia di Charcot, dal nome del neurologo francese Jean-Martin Charcot che ne descrisse per la prima volta i sintomi intorno al 1860, o come malattia di Lou Gehrig, in onore del giocatore di baseball americano la cui condizione divenne pubblica nel 1939, è una patologia complessa e insidiosa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Johnny Depp avrebbe permesso a Eric Dane di vivere in una delle sue case a Los Angeles senza pagare affitto, per aiutarlo ad alleggerire le difficoltà economiche legate ai costi elevati delle cure contro la sclerosi laterale amiotrofica. Un gesto silenzioso, lont

