Sks di Savignano protagonista

La Sks di Savignano ha partecipato al trofeo di karate ’Città di Santa Sofia’ domenica scorsa, causando grande entusiasmo tra gli spettatori. La palestra, attiva da oltre 30 anni nel territorio, ha portato in gara diversi giovani atleti, che hanno conquistato medaglie e riconoscimenti. La competizione ha visto la presenza di varie associazioni romagnole, tutte impegnate a mostrare le proprie capacità. La partecipazione della Sks ha rafforzato il ruolo della palestra come punto di riferimento per il karate locale. I risultati ottenuti dimostrano il livello raggiunto dai praticanti.

Si é svolto il trofeo di karate 'Città di Santa Sofia' al quale hanno partecipato diverse associazioni romagnole tra tra le quali c'era anche la Sks Karate di Savignano sul Rubicone, palestra presente da oltre 30 anni sul nostro territorio, i cui atleti hanno raggiunto ottimi risultati. Tra i medagliati Amy Cupioli seconda classificata nella Categoria Speranze, Asia La Salvia e Soelda Kanina, prima e seconda classificate nella categoria Esordienti, Noemi Torelli seconda classificata nella categoria Junior, Nicole Pagliarani e Elisa Pironi prima e seconda classificate nella categoria Veterani. Ottime anche le prestazioni per gli atleti Daniele La Salvia, Amelie Ruta, Dea Alessandrini e Simone Franco.