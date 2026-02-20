Skicross femminile il tabellone ad eliminazione diretta e la batteria di Jole Galli

Jole Galli ha ottenuto il miglior piazzamento nel seeding round dello skicross femminile a Milano Cortina 2026, determinando la posizione nel tabellone a eliminazione diretta. La competizione ha visto tutte le 32 atlete gareggiare nei quarti di finale, senza vere qualificazioni. Il risultato di Galli ha influenzato le sorti delle batterie successive, che decideranno le medaglie. La fase finale si avvicina e le atlete si preparano a sfidarsi in questa fase cruciale. La prima sfida si terrà tra poche ore.

Al termine del seeding round dello skicross femminile (non sono state vere e proprie qualificazioni, in quanto le 32 partecipanti disputeranno tutte gli ottavi di finale ) dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, è stato stilato il tabellone ad eliminazione diretta che condurrà all’ assegnazione delle medaglie. Le due azzurre in gara, Andrea Chesi e Jole Galli, sono nelle parti opposte del tabellone, ed in teoria potrebbero ritrovarsi solo nella big final. Jole Galli, col decimo tempo, prenderà parte alla settima batteria, con l’austriaca Katrin Ofner, l’australiana Kyra Wheatley e la ceca Diana Cholenska.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Skicross femminile, il tabellone ad eliminazione diretta e la batteria di Jole Galli Leggi anche: Skicross, clamorosa eliminazione per Simone Deromedis nelle qualificazioni a Veysonnaz. Si rivede Jole Galli Leggi anche: LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dalle 10.00 il seeding round con Jole Galli Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 20 febbraio, tv, streaming, italiani in gara; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi; LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Naeslund favorita, Jole Galli mina vagante. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: si entra nel vivo con il tabellone di skicross femminileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dalle 10.00 il seeding round con Jole GalliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:53 Due le italiane in gara, con Andrea Chesi a caccia di un risultato di prestigio dinanzi al pubblico di ... oasport.it Venerdì spettacolo, a #MilanoCortina2026, con il ritorno in pista di Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana. Da non perdere il debutto dello ski cross con la nostra Jole Galli. Tenetevi forte! Sito Ufficiale https://milanocortina2026.coni.it/it/ Segui Italia - facebook.com facebook Venerdì spettacolo, a #MilanoCortina2026, con il ritorno in pista di Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana. Da non perdere il debutto dello ski cross con la nostra Jole Galli. Tenetevi forte! Sito Ufficiale milanocortina2026.coni.it/it/ Segui Italia Team x.com