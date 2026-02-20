Ski cross biathlon 1500 donne short track e halfpipe | il programma di oggi

Oggi si assegnano sette medaglie d’oro in diverse discipline invernali. Lo ski cross apre le gare al mattino, seguito dal biathlon con la Mass Start. Nel pomeriggio, le atlete si sfidano sui 1500 metri femminili e nel freestyle maschile con lo short track e l’halfpipe. La giornata promette emozioni intense e sfide combattute su diverse piste. Gli appassionati attendono con ansia le finali, che potrebbero riservare sorprese e record. La corsa alle medaglie è ormai in pieno svolgimento.

Sette medaglie d'oro da assegnare oggi a Milano Cortina. Si parte subito con lo sci freestyle: dalle medaglie dello ski cross femminile e gli Aerials maschili, passando per le semifinali del curling femminile, ecco la Mass Start 15 km maschile di biathlon. Pomeriggio a tutto gas coi 1500 metri di pattinaggio di velocità femminili e il bob a 2 donne. Serata da brividi azzurri con la staffetta 5000 metri uomini e i 1500 donne dello short track. E poi la gran chiusura: finale per il bronzo maschile del curling e semifinali di hockey ghiaccio. Questo il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 10 - Sci freestyle (a Livigno): Qualificazioni ski cross femminile 10.