Siviglia mazzata Almeyda | 7 giornate di stop per lo show contro l’Alavés

Matias Almeyda dovrà rimanere lontano dal campo per sette partite, dopo aver causato un episodio durante la sfida contro l’Alavés. La decisione del Giudice Sportivo della federazione spagnola arriva dopo un gesto vistoso del tecnico del Siviglia, che ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi. L’allenatore si trova ora ad affrontare una lunga assenza, che potrebbe influenzare il suo ruolo nelle prossime settimane. I dettagli della sanzione sono stati comunicati ufficialmente questa mattina.

Stangata senza precedenti per Matias Almeyda: il Giudice Sportivo della federazione spagnola ha inflitto 7 giornate di squalifica al tecnico del Siviglia. Il verdetto arriva dopo il caos totale generato nel finale del match contro l’ Alavés, dove l’allenatore argentino è stato protagonista di un vero e proprio show di violenza verbale e fisica. Il referto dell’arbitro Galech Apezteguía non ha lasciato scampo al “Pelado”, descrivendo un atteggiamento “intimidatorio” e il rifiuto categorico di abbandonare il rettangolo di gioco. La partita è rimasta sospesa per ben tre minuti prima che la sicurezza riuscisse ad allontanare il tecnico, che ha sfogato la rabbia calciando violentemente una bottiglietta verso la tribuna.🔗 Leggi su Serieagoal.it

Leggi anche: Almeyda si prepara alla sfida contro il Real Madrid. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Siviglia

Leggi anche: Pronostico Siviglia-Alavés: si decide nel secondo tempo

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.