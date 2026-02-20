Jannik Sinner ha perso contro Mensik, a causa della scarsa efficacia nelle palle break. Nel 2026, il tennista italiano ha sfruttato solo il 34% di queste opportunità, un dato molto basso rispetto alle aspettative. In partita, spesso non è riuscito a capitalizzare le occasioni, lasciando spazio all’avversario. Questa problematica si ripete da inizio anno, influenzando le sue prestazioni in modo evidente. La sua capacità di chiudere i punti decisivi rimane uno dei punti critici su cui lavorare.

Dodici palle break convertite su 51(!) negli ultimi cinque match, soltanto 31 su 91 nel 2026. Una percentuale del 34%, davvero misera se si parla di Jannik Sinner, un marziano sotto questo punto di vista. Eppure quest'anno il numero due del mondo sembra non riuscire a performare sotto pressione come ci ha abituati negli ultimi due anni. Momenti che capitano, certo, è successo a tutti i grandi del tennis di avere dei passaggi a vuoto dal punto di vista fisico e mentale, ma di certo quello che sta accadendo a Jannik in questo inizio di 2026 non è da lui. La percentuale di conversione delle palle break del quattro volte vincitore slam è un segno, tangibile, che l'italiano non è centrato come nei giorni migliori.

© Gazzetta.it - Sinner, il problema sono le palle break: nel 2026 ne sfrutta solo il 34%

