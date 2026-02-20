Sinner fuori dall' Atp di Doha | cosa c' è dietro il nuovo stop

Jannik Sinner ha deciso di fermarsi al torneo di Doha dopo essere stato eliminato nei quarti di finale. La sconfitta contro Jakub Mensik, che ha vinto in tre set, ha sorpreso molti tifosi. L'azzurro, numero due del ranking mondiale, ha avuto problemi al ginocchio durante il match e ha preferito interrompere la partita. La sua uscita prematura ha lasciato molti a chiedersi quale sia il motivo reale dietro questa scelta improvvisa. Sinner si fermerà per alcuni giorni prima di tornare in campo.

Jannik Sinner è stato eliminato a sorpresa nei quarti di finale del torneo di Doha: l'azzurro numero due del mondo si è arreso al ceco Jakub Mensik in tre set, con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-3. Mensik, che a 20 anni è una delle grandi promesse del tennis mondiale, ora dovrà vedersela con il francese Arthur Fils che ha piegato un altro ceco, Jiri Lehecka, 6-3, 6-2. Per Sinner è il secondo stop dopo l'uscita di scena anticipata dagli Australian Open ma ora fino agli Internazionali di Roma non ha punti da difendere e, tra Indian Wells e Miami, dovrà fare in modo di avvicinarsi al numero uno del mondo, Carlos Alcaraz.