Sinner eliminato ai quarti a Doha | Mensik sorprende l’azzurro

Jannik Sinner ha perso contro Jakub Mensik ai quarti di finale a Doha, una sconfitta inattesa. Il giovane tennista ceco ha conquistato il successo con una rimonta, vincendo il terzo set dopo aver perso il secondo. Sinner, che aveva iniziato bene il match, ha subito il ritorno dell’avversario, che ha mostrato grande determinazione. La partita si è conclusa con un punteggio di 7-6, 2-6, 6-3. La sconfitta interrompe la corsa dell’italiano nel torneo ATP 500 in Qatar.

Nel torneo ATP 500 di Doha, Jannik Sinner è stato sconfitto nei quarti di finale dal giovane ceco Jakub Mensik, con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-3. La prestazione di Mensik, attuale numero 16 del mondo, ha sorpreso molti osservatori e gli ha garantito l'accesso alle semifinali del torneo qatariota. La partita è stata molto combattuta: Sinner ha ceduto il primo set al tie-break ma ha reagito nel secondo, vincendolo con autorità. Nel terzo parziale, tuttavia, l'italiano non è riuscito a contenere la spinta del ceco, che ha così chiuso l'incontro dopo oltre due ore di gioco.