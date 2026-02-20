Sinner Doha | la fragilità svelata Analisi della pressione e

Jannik Sinner ha perso a Doha contro Jakub Mensik, evidenziando le sue difficoltà sotto pressione. La sconfitta nei quarti di finale dell’ATP 500 ha interrotto una serie di vittorie che lo avevano portato agli Australian Open. La partita ha mostrato alcuni segnali di fragilità nel suo gioco, soprattutto nei momenti decisivi. Sinner si sta confrontando con i propri limiti e cerca di recuperare fiducia in vista dei prossimi tornei. La sua reazione sarà da seguire attentamente.

Sinner, la sconfitta a Doha e le fragilità a cuore aperto: l’analisi di un campione più umano. Jannik Sinner ha incassato una sconfitta a sorpresa nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha contro Jakub Mensik, interrompendo una striscia di successi che lo aveva portato a trionfare agli Australian Open. L’analisi della performance dell’atleta altoatesino, e delle possibili aree di miglioramento, è stata al centro di un intervento di Ubaldo Scanagatta a una trasmissione radiofonica, dove sono emersi spunti interessanti sulla tenuta mentale del campione e sulle strategie degli avversari. Il peso della pressione e la difficoltà di gestire il momento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Sinner, Doha: analisi della sconfitta e la nuova rincorsa al Roland

Leggi anche: LIVE Sinner-Popyrin 6-3 2-3, ATP Doha 2026 in DIRETTA: continua la pressione dell’azzurro, l’australiano resta nel set

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.