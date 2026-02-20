Sinner Doha | analisi della sconfitta e la nuova rincorsa al Roland

Jannik Sinner ha perso contro Jakub Mensik a Doha, un risultato che ha sorpreso molti e ha messo in discussione le sue aspettative. La sconfitta ha evidenziato alcune difficoltà nel gioco, ma l’atleta italiano si è mostrato determinato a migliorare e a riprendersi. Sinner ha spiegato di aver già individuato gli errori e di essere pronto a lavorare duramente per tornare competitivo sui campi più importanti. La prossima sfida sarà per lui un’occasione per dimostrare la sua crescita.

Sinner, la notte di Doha e la rincorsa al Roland Garros: “So come tornare”. Jannik Sinner ha analizzato con lucidità la sconfitta a sorpresa contro Jakub Mensik nel torneo ATP di Doha, sottolineando come i momenti difficili siano parte integrante della carriera di un atleta e come sia fondamentale saper reagire. L’attenzione è già rivolta agli imminenti appuntamenti, con un occhio particolare al Roland Garros come obiettivo principale per il 2026. Una partita combattuta e un verdetto tardivo. La partita contro Mensik si è conclusa oltre la mezzanotte locale, in un clima di tensione palpabile. Sinner ha affrontato l’avversario con determinazione, ma ha dovuto riconoscere la superiorità di un avversario in grande forma.🔗 Leggi su Ameve.eu Il ritorno di Sinner in campo oggi, la rincorsa di Jannik riparte dall’Atp di Doha: quando gioca e dove vederlo in TvJannik Sinner torna a giocare oggi all’Atp di Doha, dopo aver perso in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. Brutta sconfitta per Jannik Sinner a Doha: Jakub Mensik elimina il n.2 ai quartiJannik Sinner ha subito una sconfitta al torneo di Doha, dove Jakub Mensik lo ha eliminato ai quarti di finale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ATP Doha 2026, 2° turno: analisi e precedenti di Popyrin-Sinner; Pronostico Sinner-Mensik quote e analisi quarti torneo Doha; Sinner, vicino il debutto a Doha: quando gioca con Machac; ATP Doha 2026, 1° turno: analisi e precedenti di Alcaraz-Rinderknech e Machac-Sinner. Clamoroso a Doha: Mensik supera Sinner in tre set e vola in semifinale corrieredellosport.it Sinner eliminato dal ceco Mensik L’avventura a Doha è già finitaSi ferma ai quarti di finale l’avventura di Jannik Sinner al torneo di Doha. L’italiano, numero due al mondo, è stato sconfitto in tre set da Jakub Mensik. E’ la seconda sconfitta in due tornei nel 20 ... panorama.it SINNER SALUTA DOHA AI QUARTI DI FINALE: VINCE MENSIK IN 3 SET facebook Sinner-Mensik, gli highlights dell'Atp di Doha #SkySport #Tennis #SkyTennis #Sinner x.com