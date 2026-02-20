Simone Zambelli nominato assessore

Passaggio di consegne con un grande ritorno in via Quarenghi: Simone Zambelli, che è stato presidente del Municipio 8 durante il mandato del sindaco Pisapia e la prima sindacatura Sala, torna a ricoprire un ruolo nella giunta. Ieri mattina la presidente Giulia Pelucchi l'ha nominato assessore alle Case di quartiere e di comunità, Cultura, Mobilità, Spazio pubblico, Commercio di prossimità e Salute prendendo il posto di Veruska Mandelli. "Abbiamo dato il benvenuto a Simone Zambelli – fa sapere Pelucchi – che torna a mettere a disposizione del Municipio 8 la sua esperienza e la sua conoscenza del territorio in qualità di assessore.