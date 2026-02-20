Simeto Marano M5s | Catania perde fondi legge SalvaMare del Governo Conte | in fumo 160 mila euro

Simeto, Marano (M5S) denuncia che Catania ha perso 160 mila euro di fondi destinati alla tutela marina. La causa è la mancata presentazione di documenti entro i termini stabiliti, che ha impedito l’erogazione delle risorse. La legge SalvaMare, approvata nel 2022, prevedeva uno stanziamento di due milioni di euro per pulire le acque costiere e interne. La perdita di questi fondi rischia di rallentare i progetti di tutela ambientale avviati in città.

Interrogazione parlamentare e richiesta di accesso agli atti presentata dalla deputata regionale sulla revoca del progetto di convenzione che avrebbe consentito la rimozione delle plastiche dall’alveo del fiume Simeto "La legge SalvaMare, approvata dal Governo Conte nel 2022, ha previsto lo stanziamento di due milioni di euro per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne. Una parte delle risorse è stata messa a disposizione dell’Autorità di Bacino siciliana e ben 160 mila euro, sui 280 mila euro complessivi, dovevano servire a ripulire il fiume Simeto dalle plastiche. Ma il finanziamento è andato in fumo perché la Città Metropolitana di Catania, a causa della mancanza di un parere propedeutico, non ha presentato il progetto cantierabile e la Regione si è vista costretta a revocare la convenzione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Contratto scuola 2022-2024, via libera del governo: aumenti di 160 euro mensili e arretrati medi di 1.600 euro per 1,3 milioni di lavoratori. Pacifico (Anief):”Chiediamo ulteriori fondi”

Leggi anche: La Guglia di piazza Salandra sarà restaurata: dal Governo in arrivo fondi per 120 mila euro

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.