Simbolotto estrazione di oggi 20 febbraio 2026 | Lotto
L’estrazione del Simbolotto di oggi, 20 febbraio 2026, si svolge alle ore 20.00, attirando l’attenzione di molti appassionati. La città di Roma ha visto un aumento di scommesse nelle ultime ore, mentre i giocatori sperano di indovinare i simboli fortunati. Il gioco, collegato alle consuete estrazioni del Lotto, si tiene quattro volte alla settimana. Molti attendono con ansia di scoprire i numeri vincenti di questa sera.
Estrazione Simbolotto di oggi, 20 febbraio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 20 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di febbraio la ruota associata al gioco è quella di Cagliari. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 20 febbraio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it
