Silvia Salis la moderata a braccetto con i picchiatori rossi
Silvia Salis, nota esponente di centro, si è trovata al centro di polemiche dopo aver accompagnato alcuni attivisti di destra durante una manifestazione. La sua presenza ha sollevato dubbi tra gli avversari politici, che la accusano di aver legami ambigui con gruppi di estrema sinistra. Le immagini mostrano Salis sorridente mentre si confronta con persone vicine a movimenti di protesta. La vicenda ha acceso un dibattito sulla sua reale posizione politica e sul ruolo che potrebbe giocare in vista delle prossime elezioni.
E menomale che era il volto perfetto, per i moderati del campo largo, su cui costruire la futura alternativa di governo. Silvia Salis, la moderatissima sindaca di Genova, ha fatto una cosa diversamente moderata: aprire le porte di Palazzo Tursi, sede del Comune, a “ Genova Antifascista ” per studiare insieme come cacciare CasaPound dalla sede che regolarmente occupa in città. Chi sono costoro? Non dei chierichetti, giusto per mettere le mani avanti. A novembre, per bloccare un evento dei militanti di destra, avevano spedito all’ospedale otto poliziotti a suon di sassate; a settembre, in occasione di un convegno in memoria di Sergio Ramelli, avevano riempito di chiavi inglesi (l’arma con cui il commando di Avanguardia Operaia uccise a Milano il ragazzo del Fronte della Gioventù) a una loro locandina di protesta, spiegando di essere “già passati dal ferramenta per rifornimenti vari”; sempre a settembre avevano esultato al capovolgimento della targa con cui una scalinata di Genova era stata intitolata a Norma Cossetto, martire delle Foibe, al grido di “ancora fischia il vento”; ad aprile avevano inneggiato a Mara Cagol, tra i fondatori delle Brigate rosse. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
