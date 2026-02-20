Siglato un patto per innovare il mondo della ristorazione | Il cuoco oggi è come un ingegnere della cucina

Oggi, un accordo tra Orogel, Confcommercio cesenate, Iscom formazione e Rigenera Imprese mira a rivoluzionare il settore della ristorazione. L’iniziativa, annunciata venerdì mattina nella sede di Orogel, punta a valorizzare il ruolo del cuoco, paragonandolo a un ingegnere della cucina. Tra i dettagli, figure professionali e strumenti innovativi saranno integrati per migliorare la qualità e l’efficienza delle attività Horeca. La collaborazione coinvolge diverse realtà del territorio e promette sviluppi concreti.

Venerdì mattina nella sede di Orogel è stata presentata un'ambiziosa alleanza tra Orogel, Confcommercio cesenate, Iscom formazione e Rigenera Imprese, dedicata al mondo Horeca, cioè alle attività che fanno parte della ristorazione. Un patto di collaborazione per agevolare l'innovazione delle cucine e del servizio di ristorazione, per fornire strumenti idonei a risolvere i problemi che queste attività incontrano, un progetto che coinvolgerà diverse realtà imprenditoriali del territorio.

