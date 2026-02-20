Siglato un patto per innovare il mondo della ristorazione | Il cuoco oggi è come un ingegnere della cucina
Oggi, un accordo tra Orogel, Confcommercio cesenate, Iscom formazione e Rigenera Imprese mira a rivoluzionare il settore della ristorazione. L’iniziativa, annunciata venerdì mattina nella sede di Orogel, punta a valorizzare il ruolo del cuoco, paragonandolo a un ingegnere della cucina. Tra i dettagli, figure professionali e strumenti innovativi saranno integrati per migliorare la qualità e l’efficienza delle attività Horeca. La collaborazione coinvolge diverse realtà del territorio e promette sviluppi concreti.
Venerdì mattina nella sede di Orogel è stata presentata un'ambiziosa alleanza tra Orogel, Confcommercio cesenate, Iscom formazione e Rigenera Imprese, dedicata al mondo Horeca, cioè alle attività che fanno parte della ristorazione. Un patto di collaborazione per agevolare l’innovazione delle cucine e del servizio di ristorazione, per fornire strumenti idonei a risolvere i problemi che queste attività incontrano, un progetto che coinvolgerà diverse realtà imprenditoriali del territorio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Mondo della ristorazione in lutto, addio allo storico titolare della trattoria del territorioIl mondo della ristorazione piange Andrea Tassinati, che si è spento a 77 anni.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Siglato un patto per innovare il mondo della ristorazione: Il cuoco oggi è come un ingegnere della cucina; Argentina-USA: un nuovo patto mette i bastoni tra le ruote al trattato tra Mercosur ed Europa; La casa del parco di Centocelle sarà realtà: firmato il patto di collaborazione per la gestione; Volley: siglato un patto per il settore giovanile. Nasce Valdarno Project, ecco gli obiettivi.
La Trave del Montalbano. Un patto fra dieci Comuni per far decollare il turismoSiglato a Vinci un accordo che valorizzerà percorsi trekking e culturali. Cosimo I e Leonardo i personaggi da valorizzare. E le specialità culinarie . lanazione.it
Siglato in Irlanda un Patto d'Amicizia fra Pompei e DublinoPatto di amicizia firmato fra Pompei e Dublino, nella Mansion House della capitale irlandese. A sottoscriverlo sono stati la prima cittadina facente funzioni del Comune campano, Andreina Esposito, e i ... ansa.it
Nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, è stato siglato il Patto di Collaborazione tra Roma Capitale e otto tra Associazioni e Comitati del territorio per la gestione condivisa dell’ex stazione di rifornimento Agip presso il Parco di Centocelle denominata “B - facebook.com facebook
Siglato il Patto di Collaborazione tra Roma Capitale e Associazioni e Comitati del territorio per la gestione dell’ex stazione di rifornimento Agip presso il Parco di Centocelle. La durata prevista è di tre anni dalla firma. Info ow.ly/j6YB50YihTT x.com