Sigaretta elettronica abbandonata | È manomessa Scatta allarme bomba sulla Muntà

Una sigaretta elettronica abbandonata è risultata manomessa, scatenando l’allarme bomba a Piacenza. Un passante ha notato un oggetto sospetto in via San Tommaso, in centro storico, e ha immediatamente informato la polizia locale. Sul posto sono arrivati gli agenti, che hanno evacuato l’area e fatto esplorare il manufatto. La zona è stata messa in sicurezza mentre si verificano i dettagli dell’oggetto trovato. La situazione rimane sotto controllo.

Allarme bomba a Piacenza in via San Tommaso, in cima alla Muntà di Ratt, in centro storico. Alle 18,30 di oggi è scattata una segnalazione da parte di un passante che ha fermato una pattuglia della polizia locale, avvisando gli agenti della presenza di un manufatto plastico cilindrico nelle immediate vicinanze di un monumento «a ricordo dei volontari antifascisti piacentini combattenti per la libertà e contro tutte le dittature; nella difesa della Repubblica spagnola nel 193639». Sul posto sono quindi intervenuti anche i carabinieri del Norm che hanno interdetto la zona e hanno contattato gli artificieri di Bologna che, tramite le prime immagini, avrebbero ipotizzato che si tratti di una sigaretta elettronica potenzialmente manomessa.