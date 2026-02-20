Sicilia | Più Uno scommette su Bruno nuovo coordinatore per

Più Uno ha scelto Bruno come nuovo coordinatore in Sicilia, rafforzando così la presenza dell’associazione nell’isola. La decisione arriva dopo l’incarico affidato a Vassallo nel Comitato regionale, che mira a consolidare le attività sul territorio. Bruno, già noto nel settore, assume il ruolo con l’obiettivo di espandere i progetti locali. La scelta di rafforzare i rappresentanti regionali riflette la volontà di crescere e coinvolgere più cittadini nelle iniziative di Più Uno. L’attenzione si concentra ora sulle prossime mosse dell’associazione.

Più Uno: Bruno coordinatore in Sicilia, Vassallo nel Comitato regionale, l’associazione di Ruffini rafforza la sua presenza sul territorio. L’associazione Più Uno ha completato la fase di costituzione dei suoi coordinamenti regionali su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione civica e rafforzare il centrosinistra in vista delle prossime sfide elettorali. Giuseppe Bruno è stato nominato coordinatore mentre Claudio Vassallo, originario di Caltanissetta, è stato integrato nel Comitato regionale dell’isola. Questa fase segna un passo avanti nella strategia dell’associazione, fondata da Ernesto Maria Ruffini, per costruire una rete capillare di impegno politico e sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

