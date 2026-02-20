Sicilia | giovani fuga di talenti e rilancio al via l’alleanza

A Caltanissetta, la conferenza regionale sulle politiche giovanili ha preso il via, spinta dalla preoccupazione per la fuga di giovani talenti dalla Sicilia. La crisi economica e la mancanza di opportunità hanno portato molti giovani a lasciare l’isola in cerca di lavoro e stabilità. Durante l’evento, amministratori e associazioni discutono nuove strategie per trattenere i giovani e favorire il loro rientro. L’obiettivo è creare un piano concreto che possa invertire questa tendenza. La regione cerca soluzioni per rilanciare il futuro dei giovani siciliani.

Caltanissetta: al via la conferenza regionale sulle politiche giovanili, un’alleanza per il futuro della Sicilia. Caltanissetta si prepara ad ospitare domani, 21 febbraio, la seconda conferenza regionale sulle Politiche giovanili, promossa da ANCI Sicilia e ANCI Sicilia giovani. L’evento, che si terrà presso il centro culturale Michele Abbate, mira a creare un confronto costruttivo tra amministratori, istituzioni, università, associazioni e attori del mondo economico e sociale siciliano per affrontare le sfide legate al futuro dei giovani e allo sviluppo del territorio. L’iniziativa si pone come un momento cruciale per delineare strategie concrete e sostenibili per supportare le nuove generazioni in un contesto socio-economico in rapida evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

