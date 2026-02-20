Siccità 76.000 anni fa | l’aridità sigilla il destino degli hobbit

Circa 76.000 anni fa, una grave siccità ha causato la fine degli Hobbit di Flores, alterando il loro habitat. La mancanza di acqua ha prosciugato i fiumi e ridotto drasticamente le risorse alimentari disponibili. Questa crisi climatica ha portato all’estinzione della piccola specie umana, nota come *Homo floresiensis*. Gli studi paleoclimatici indicano che le condizioni estreme dell’ambiente hanno reso impossibile la sopravvivenza di questi ominidi, che avevano trovato rifugio sull’isola per millenni. La siccità di allora ha lasciato un’impronta indelebile nel loro destino.

La Scomparsa degli Hobbit: Una Crisi Idrica Millenaria Sigilla il Destino di Flores. La storia di *Homo floresiensis*, la specie umana di piccola statura vissuta sull’isola di Flores, si è conclusa con un epilogo drammatico: una prolungata crisi idrica che ha trasformato l’ambiente in cui questi ominidi avevano prosperato per secoli. Un nuovo studio rivela come un periodo di aridità estrema, iniziato circa 76.000 anni fa, abbia innescato una catena di eventi che hanno portato alla scomparsa degli “hobbit” intorno ai 50.000 anni fa. Le Prove nelle Stalagmiti: Un Clima che Cambia. Le prime avvisaglie di un cambiamento climatico significativo si manifestarono con una graduale diminuzione delle precipitazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit: tutti i film classificati dal peggiore al migliore Leggi anche: Qual è il film migliore della saga su Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit? Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Antica siccità sterminò gli hobbit 61.000 anni faUn nuovo studio collega un periodo di aridità estrema alla scomparsa di Homo floresiensis sull’isola indonesiana di Flores. msn.com Nel cuore della Val d'Orcia torna d’attualità una grande opera incompiuta: la diga di San Piero in Campo, tra Radicofani e Pienza. Un’infrastruttura pensata per contrastare la siccità e regolare le piene, ma ferma da quarant’anni - facebook.com facebook #Alluvioni #frane #terremoti #siccità #eruzioni #clima…Negli ultimi 20 anni spesi 230 mld solo per riparare danni! Da oggi con @edizionimulino il libro sui perché dei disastri e come difenderci con piani finanziari e opere voltando pagina con la #Prevenzione x.com