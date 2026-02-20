Si lancia nel Volturno dalla diga Enel | trovata una lettera nell' auto

Un uomo di circa 74 anni si è gettato nel fiume Volturno dalla diga Enel, lasciando un messaggio scritto nella sua auto. La vettura è stata trovata parcheggiata lungo una strada che collega Rocca d’Evandro a Suio, poco prima del tragico gesto. La scoperta della lettera ha portato gli inquirenti a capire che l’uomo aveva deciso di compiere il gesto da solo. I soccorsi stanno ancora cercando di trovare il suo corpo.

L'intervento dei vigili del fuoco a Rocca d'Evandro. Proseguono le ricerche anche degli altri due dispersi a Capua e Gioia Sannitica Un uomo di circa 74 anni si è lanciato nel fiume Volturno dalla diga Enel a Rocca d'Evandro. Da quanto si apprende, l'uomo avrebbe lasciato la sua auto lungo la strada che dal comune dell'Alto Casertano conduce a Suio e avrebbe messo in atto il suo proposito. Nella vettura è stata rinvenuta una lettera in cui ha spiegato i motivi del suo gesto. Nel frattempo, proseguono le ricerche del 75enne di Torre Annunziata che nella serata di Martedì Grasso si è lanciata, sempre nel Volturno, dal Ponte Romano di Capua.🔗 Leggi su Casertanews.it Anziano si lancia nel Volturno, ricerche in corso da oltre 12 oreUn uomo di 75 anni si è gettato nel fiume Volturno ieri sera a Capua, e le operazioni di ricerca proseguono da oltre 12 ore. Si lancia dal Ponte nel Volturno, proseguono le ricerche da 72 oreUna persona si è lanciata nel fiume Volturno dal Ponte Romano a Capua, probabilmente a causa dei festeggiamenti del Carnevale. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Anziano si lancia nel Volturno, ricerche in corso da oltre 12 ore; Capua, uomo si lancia nel fiume Volturno: ricerche in corso; Capua, uomo si lancia nel Volturno: ricerche in corso; Si lancia dal ponte sul Volturno durante i festeggiamenti del Carnevale | VIDEO. Si lancia nel Volturno dalla diga Enel: trovata una lettera nell'autoL'intervento dei vigili del fuoco a Rocca d'Evandro. Proseguono le ricerche anche degli altri due dispersi a Capua e Gioia Sannitica ... casertanews.it Capua, uomo si lancia nel Volturno dal Ponte Romano: ricerche fino a tarda notteCapua. Ieri sera un uomo si è lanciato nel fiume Volturno all'altezza del suggestivo Ponte Romano, storico simbolo della città. casertaweb.com NanoTV. . #Capua- Si lancia nel Volturno con una maschera di Carnevale: ricerche senza sosta tra sommozzatori e droni Servizio di #GiovanniVernazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook #Capua- 50enne si lancia nel Volturno durante la Festa di Carnevale: soccorsi sul posto. #Cronaca #Volturno #Carnevale #Tuffo #Soccorsi #Festa #Lancio #NanoTV x.com