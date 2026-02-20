Si inclinano due pini traffico bloccato in viale Regina Margherita FOTO

Due pini si sono piegati improvvisamente in viale Regina Margherita, bloccando temporaneamente il traffico. La caduta, causata dal maltempo, ha impedito alle auto di passare all’altezza di via Mazzini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Alcuni veicoli sono stati costretti a deviazioni, creando disagi agli automobilisti. La situazione rimane sotto controllo mentre si valuta la stabilità degli alberi.

Le due piante si sono appoggiare l'una sull'altra ed hanno sollevato i cordoli, per cui si è resa indispensabile la rimozione urgente. Sul posto la polizia locale Traffico temporaneamente interdetto alle auto in viale Regina Margherita, all'altezza di via Mazzini, in direzione sud. Due pini si sono pericolosamente inclinati - appoggiandosi uno sull'altro - sulla sede stradale, sollevando i cordoli, per cui si è resa indispensabile la rimozione urgente. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha interrotto la circolazione.🔗 Leggi su Ilpescara.it

