Sì il caro vecchio sapone di Marsiglia è ancora l' ideale per viso e corpo soprattutto d' inverno

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. C’è un momento preciso in cui il sapone di Marsiglia torna a farci l’occhiolino dal bordo della vasca o dallo scaffale del bagno. È lo stesso momento in cui la pelle chiede una tregua dal freddo. Mani che tirano, gambe che prudono, viso improvvisamente più suscettibile del solito. Colpa dell'aria gelida, degli sbalzi di temperatura, del riscaldamento sempre acceso e di detergenti troppo aggressivi che, invece di aiutare, peggiorano la situazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Leggi anche: Ti basta una sola crema per idratare viso, corpo, mani e piedi. Le 5 formulazioni da provare questo inverno

Leggi anche: Tempo stabile e clima mite soprattutto in montagna: l’inverno si veste d’autunno

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: In Cina si paga per perdere la libertà (e qualche chilo): il boom delle fat prisons; Ho letto La fiamma del desiderio di Jeanine Frost e…; Il rugby somiglia alla democrazia. Del Vecchio e l’Italia del ghigno; Anatomia di un naufragio: Face Value di Phil Collins.

L’errore di sostenere il Sì, lettera aperta a Di PietroMilitiamo in schieramenti opposti sul referendum costituzionale in materia di giustizia. Non è motivo sufficiente perché ne siano intaccate stima e amicizia. Tuttavia, come ho avuto modo di comunicart ... editorialedomani.it

Referendum giustizia, a Palazzo Vecchio nasce comitato per il SìFirenze, 3 dicembre 2025 - Nasce il 'Comitato per il Sì' a Palazzo Vecchio, presentato stamani dai consiglieri comunali Luca Santarelli (Nm) e Paolo Bambagioni (lista Schmidt): lo scopo, è stato ... lanazione.it

Continua il terremoto in casa Marsiglia. Come riporta Fabrizio Romano, Mehdi Benatia si è appena dimesso dalla carica di direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, lasciando il club con effetto immediato - facebook.com facebook