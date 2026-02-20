Si è spenta la Luce | all’alba l’addio alla regina di Napoli pupilla dei grandi registi video Le cause della morte

La morte di Maria, conosciuta come la “regina di Napoli”, è avvenuta all’alba a causa di una crisi improvvisa. La famosa attrice e musa dei grandi registi napoletani ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo. Nata e cresciuta tra i quartieri storici della città, aveva conquistato il pubblico con la sua spontaneità e il suo stile unico. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra colleghi e fan, che la ricordano come un’icona della cultura partenopea. La sua vita si è conclusa in modo inatteso e drammatico.