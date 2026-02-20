Si è spenta la Luce | all’alba l’addio alla regina di Napoli pupilla dei grandi registi video Le cause della morte
La morte di Maria, conosciuta come la “regina di Napoli”, è avvenuta all’alba a causa di una crisi improvvisa. La famosa attrice e musa dei grandi registi napoletani ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo. Nata e cresciuta tra i quartieri storici della città, aveva conquistato il pubblico con la sua spontaneità e il suo stile unico. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra colleghi e fan, che la ricordano come un’icona della cultura partenopea. La sua vita si è conclusa in modo inatteso e drammatico.
Artisticamente infinita, polivalente, pupilla dei più grandi registi, napoletana in tutto, anche nell’eleganza. Angela Luce se n’è andata oggi a 87 anni, all’alba, l’ultima regina di Napoli: alle sei di questa mattina la città e l’Italia intera ha perso la sua Luce, Angela Savino, stroncata da una grave insufficienza cardiaca di cui soffriva da tempo. Angela Luce, la regina di Napoli: 60 anni di successi. E’ stata un’attrice di cinema e di teatro, cantante raffinata, interprete colta della tradizione partenopea, autrice di testi e protagonista di una stagione culturale che ha intrecciato arte popolare e grande drammaturgia, lavorando con Eduardo De Filippo, Pier Paolo Pasolini, Mario Martone e Pupi Avati.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
