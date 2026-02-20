si bussa a fondazione cariplo per palazzo pretorio

Il Comune di Sondrio ha presentato un progetto per restaurare e valorizzare Palazzo Pretorio, dopo aver ricevuto un finanziamento da Fondazione Cariplo. La motivazione principale è la necessità di preservare il patrimonio storico della città, coinvolgendo lavori di restauro e interventi che ne migliorino l’aspetto. Il bando Progetti Emblematici 2026 ha permesso di ottenere i fondi necessari, puntando a riqualificare uno degli edifici più iconici di Sondrio. La fase successiva prevede l’avvio dei lavori di intervento entro il prossimo anno.

Un progetto per valorizzare Palazzo Pretorio a Sondrio. Il Comune ha candidato l’intervento di restauro conservativo e valorizzazione sul bando Progetti Emblematici 2026 di Fondazione Cariplo. Sede municipale, ospita al suo interno l’Infopoint e una sala mostre, ai quali si accede dal porticato, e si presta a una fruizione più ampia quale punto di riferimento turistico e sede di eventi culturali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica ha stimato un costo totale di un milione e 830.000 euro e prevede articolate fasi lavorative che coinvolgono principalmente le facciate esterne, con il restauro degli intonaci decorati a graffito, dei rivestimenti lapidei e degli elementi metallici, la sistemazione delle coperture, la sostituzione di alcuni serramenti in legno massello, la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione dei fronti per la valorizzazione del palazzo e la sistemazione della pavimentazione del chiostro interno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

