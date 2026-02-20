Show ad Anterselva | gli ultimi tre della mass start improvvisano una volata finale per il pubblico – Video
Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, Tommaso Giacomel si è ritirato in una gara di mass start con il primo posto a metà strada, a causa di un problema fisico. Gli ultimi tre atleti in gara hanno deciso di lanciarsi in una volata improvvisa per conquistare gli ultimi punti disponibili. La corsa si è trasformata in un duello acceso, attirando l’attenzione di tutto il pubblico presente ad Anterselva. La scena si è conclusa con una sorpresa finale.
Una volata finale per evitare l’ultimo posto. È successo alle Olimpiadi di Milano – Cortina, durante la mass start uomini in cui lo sfortunato Tommaso Giacomel si è ritirato per un problema al fianco quando era primo a metà gara. A offrire spettacolo al pubblico però sono stati gli ultimi tre: Fabien Claude e Campbell Wright hanno infatti aspettato Nicola Romanin per divertire il pubblico. In che modo? Improvvisando una volata. I tre si sono fermati, partendo da un immaginario blocco di partenza e si sono lanciati in una volata a tre sul rettilineo finale per evitare l’ultima posizione, tra l’entusiasmo degli spettatori presenti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Biathlon subito show, l'Italia d'argento in staffetta mista(dell'inviato Stefan Wallisch) (ANSA) - ANTERSELVA DI MEZZO, 08 FEB - I magnifici quattro del biathlon azzurro nella prima gara dei giochi olimpici ad Anterselva conquistano subito un preziosissimo ar ... msn.com
Biathlon subito show, l'Italia d'argento in staffetta mista. Vittozzi impeccabile ad Anterselva, oro meriatissimo per la Francia #ANSA x.com
OLIMPIADE MALEDETTA PER GIACOMEL Nella Mass Start ad Anterselva - l'ultima gara maschile - Tommaso Giacomel, in testa dopo due poligoni con doppio zero, salta completamente durante il tratto nel bosco ed è costretto a ritirarsi, probabilmente a ca - facebook.com facebook