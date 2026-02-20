Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, Tommaso Giacomel si è ritirato in una gara di mass start con il primo posto a metà strada, a causa di un problema fisico. Gli ultimi tre atleti in gara hanno deciso di lanciarsi in una volata improvvisa per conquistare gli ultimi punti disponibili. La corsa si è trasformata in un duello acceso, attirando l’attenzione di tutto il pubblico presente ad Anterselva. La scena si è conclusa con una sorpresa finale.

Una volata finale per evitare l’ultimo posto. È successo alle Olimpiadi di Milano – Cortina, durante la mass start uomini in cui lo sfortunato Tommaso Giacomel si è ritirato per un problema al fianco quando era primo a metà gara. A offrire spettacolo al pubblico però sono stati gli ultimi tre: Fabien Claude e Campbell Wright hanno infatti aspettato Nicola Romanin per divertire il pubblico. In che modo? Improvvisando una volata. I tre si sono fermati, partendo da un immaginario blocco di partenza e si sono lanciati in una volata a tre sul rettilineo finale per evitare l’ultima posizione, tra l’entusiasmo degli spettatori presenti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Show ad Anterselva: gli ultimi tre della mass start improvvisano una volata finale per il pubblico – Video

Leggi anche: Dale oro nella mass start ad Anterselva, Giacomel si ritira dopo un avvio perfetto

Leggi anche: Combinata nordica, Rydzek vince in volata il segmento di fondo della Mass a Trondheim. Tre italiani in top15

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.