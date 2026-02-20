Shock nel mondo della moda morto il famosissimo | È precipitato dal 17° piano

Un noto imprenditore britannico è morto dopo essere precipitato dal 17° piano di un edificio a Londra. La sua scomparsa, avvenuta ieri sera, ha causato shock tra colleghi e amici, che parlano di una possibile crisi personale. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente, mentre il mondo della moda e dell’e-commerce si stringe attorno alla famiglia. La sua morte ha lasciato un vuoto nel settore.

La notizia della tragica scomparsa di un noto imprenditore britannico, figura fondamentale nella nascita di uno dei più grandi imperi del commercio elettronico mondiale, ha destato grande scalpore a livello internazionale. L'uomo, cinquantottenne e mente creativa dietro il successo di un colosso del fast fashion, è stato trovato senza vita ai piedi di un grattacielo a Pattaya, in Thailandia. Il decesso risale in realtà allo scorso 9 febbraio, ma i dettagli sono stati resi pubblici solo oggi dalle autorità locali, dopo che i primi accertamenti hanno iniziato a delineare i contorni di un dramma personale consumatosi al diciassettesimo piano di un lussuoso complesso residenziale.