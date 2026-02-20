Sgarbi si rivede in pubblico a Ferrara E il video diventa virale

Vittorio Sgarbi si mostra di nuovo in pubblico a Ferrara, dopo mesi di assenza. La sua presenza alla Certosa di Ferrara ha attirato numerosi passanti e fotografi, che hanno condiviso il video sui social. In pochi minuti, il filmato ha fatto il giro del web, accumulando migliaia di visualizzazioni. La sua apparizione ha suscitato molte reazioni tra i cittadini e gli utenti online. La scena cattura il momento in cui Sgarbi si ferma a parlare con alcuni visitatori. La sua presenza ha fatto discutere gli spettatori.

Vittorio Sgarbi riappare in pubblico e il video che lo ritrae alla Certosa di Ferrara diventa subito virale. Il critico d'arte visibilmente debilitato fisicamente, con passo incerto e volto piuttosto provato, è stato ripreso in occasione della rinnovata esposizione della tela ''L'Apparizione di San Bruno a Ruggero conte di Sicilia prima della battaglia di Capua'' di Giuseppe Avanzi alla Certosa di Ferrara. Il video, pubblicato su Instagram dal quotidiano 'La Nuova Ferrara', è stato visto oltre 4,6 milioni di volte. Un dato enorme se si considera che il profilo Instagram della testata è seguito da 57.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sgarbi si rivede in pubblico a Ferrara. E il video diventa virale Leggi anche: Vittorio Sgarbi riappare in pubblico, il critico d’arte a un evento a Ferrara Leggi anche: Si avvicina, lancia un urlo e il gruppo di opossum si accascia all’unisono. Tutti ‘morti’. E la scena diventa virale (video) Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ferrara, la tela seicentesca di Avanzi torna alla Certosa dopo 80 anni. E si rivede Sgarbi in pubblico; GdS - Frosinone che risposta. Dilaga ad Avellino, ritorna secondo e rivede il Venezia. Malissimo...; Avellino-Frosinone, le formazioni ufficiali: cambia qualcosa Biancolino. Ciociari con Zilli dal 1; Avellino, così non va: il Frosinone passeggia al Partenio-Lombardi (1-3). Vittorio Sgarbi assolto per il quadro di Manetti rubato, i legali: «Una macchina del fango»Assolto. Vittorio Sgarbi non è colpevole di riciclaggio in relazione al caso del quadro di Rutilio Manetti, La cattura di San Pietro. È la decisione presa ieri ... ilmessaggero.it Ma come ha reagito Il Fatto all'assoluzione di Sgarbi dopo l'inchiesta mediatica? Dopo le prime pagine solo un box a pagina 13, ma sono gli unici a spiegare perché è stato ...Vittorio Sgarbi vince il processo per riciclaggio e la situazione si ribalta. I giornali di destra lo mettono in prima pagina mentre dopo la campagna mediatica Il Fatto se ne ricorda solo con un box a ... mowmag.com Primo allenamento della settimana per l'Avellino Sounas resta a bordo campo, il greco vittima di un affaticamento salterà la sfida contro il Monza Si rivede Insigne Presenti gli ultimi tre acquisti Le Borgne, Pandolfi e Sgarbi Ancora assente Kumi, fe - facebook.com facebook