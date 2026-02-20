Sgarbi assolto | Ferrara esulta tra arte recuperata e giustizia fatta

Vittorio Sgarbi è stato assolto, una decisione che ha portato entusiasmo a Ferrara, sua città natale. La causa della vicenda giudiziaria era legata a questioni legate alla gestione di alcune opere d’arte, ma il tribunale ha scagionato l’artista e critico. La città ha accolto la notizia con manifestazioni di gioia e un rinnovato senso di orgoglio per il suo contributo all’arte locale. La sua presenza si è fatta ancora più forte tra gli artisti e i cittadini, pronti a riprendere il suo ruolo di protagonista.

Ferrara riabbraccia Sgarbi: un ritorno celebrato tra arte e giustizia. Ferrara ha espresso un forte sostegno a Vittorio Sgarbi, con una calorosa accoglienza a seguito della sua assoluzione nel procedimento giudiziario che lo vedeva coinvolto. Il critico d'arte è stato celebrato durante la presentazione di tele restaurate di Giuseppe Avanzi presso la chiesa di San Cristoforo alla Certosa, un evento che ha segnato un momento di sollievo e di speranza per la città. Un legame indissolubile con la città natale. L'accoglienza riservata a Sgarbi a Ferrara è stata descritta come un abbraccio sentito, un segno di un rapporto profondo e duraturo con la sua città natale.